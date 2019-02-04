مداهمة منزل في أجدابيا استخدمه وافدون لإعداد المأكولات وتوزيعها على المطاعم

الحرس البلدي في منزل الوافدون بأجدابيا. (الإنترنت)

داهم جهاز الحرس البلدي في أجدابيا، منزلا لعمال وافدين وألقوا القبض عليهم بعد أن حولوه إلى «مقر لتخزين الأطعمة وإعداد المأكولات بطريقة غير نظامية وتوزيعها على المطاعم بالمدينة»، على ما أفاد رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي «بوابة الوسط».

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن أعضاء الجهاز داهموا المنزل «بعد مراقبته وأخذ تأشيرة دخول من النيابة العامة»، لافتًا أن المنزل عثر بداخله على «مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تجهيز المأكولات في معدات لا تتوفر فيها الشروط الصحية المعمول بها».

وأكد الصبحي أن أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا «يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على الصحة البيئية رغم قلة الإمكانيات التي يعاني منها الجهاز، والقضاء على مسببات التلوث، وأنهم لا يألون جهدًا في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، خاصة صحة المواطنين والمقيمين في أجدابيا».

ونبه الصبحي إلى أن الجولات الرقابية للجهاز على المطاعم مستمرة على مدار الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية لمتابعة جميع الأنشطة التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة، مؤكدا أنهم يعملون على تطبيق اللوائح والاشتراطات ومعاقبة كل من يخالف ذلك دون تردد وتهاون.