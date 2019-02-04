مداهمة منزل في أجدابيا استخدمه وافدون لإعداد المأكولات وتوزيعها على المطاعم

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 04 فبراير 2019, 10:14 مساء
الحرس البلدي في منزل الوافدون بأجدابيا. (الإنترنت)

داهم جهاز الحرس البلدي في أجدابيا، منزلا لعمال وافدين وألقوا القبض عليهم بعد أن حولوه إلى «مقر لتخزين الأطعمة وإعداد المأكولات بطريقة غير نظامية وتوزيعها على المطاعم بالمدينة»، على ما أفاد رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي «بوابة الوسط».

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن أعضاء الجهاز داهموا المنزل «بعد مراقبته وأخذ تأشيرة دخول من النيابة العامة»، لافتًا أن المنزل عثر بداخله على «مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تجهيز المأكولات في معدات لا تتوفر فيها الشروط الصحية المعمول بها».

وأكد الصبحي أن أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا «يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على الصحة البيئية رغم قلة الإمكانيات التي يعاني منها الجهاز، والقضاء على مسببات التلوث، وأنهم لا يألون جهدًا في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، خاصة صحة المواطنين والمقيمين في أجدابيا».

ونبه الصبحي إلى أن الجولات الرقابية للجهاز على المطاعم مستمرة على مدار الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية لمتابعة جميع الأنشطة التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة، مؤكدا أنهم يعملون على تطبيق اللوائح والاشتراطات ومعاقبة كل من يخالف ذلك دون تردد وتهاون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف
منوعات
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكثير من معجون الأسنان يعرّض الأطفال لهذا الخطر