نشطاء من التيار المدني ببنغازي يدعون إلى إجراء انتخابات المجلس البلدي للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الإثنين 04 فبراير 2019, 09:03 مساء
مبني بلدية بنغازي. (الإنترنت)

دعا نشطاء ومنظمات المجتمع المدني في بنغازي، إلى ضرورة الاستعجال في إجراء انتخابات المجلس البلدي للمدينة، منوهين إلى أنهم سينظمون تظاهرة بالخصوص يوم الجمعة القادم أمام فندق تيبستي.

وقال محمود عيسى البرعصي أحد منظمي التظاهرة لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين «تمت الدعوة لمظاهرة تحت اسم (جمعة بنغازي تحررت وتنتخب) يوم الجمعة القادم في الساحة المقابلة لفندق تيبستي الساعة الثالثة مساء.

وأوضح أن التظاهرة سيشارك «فيها أهالي مدينة بنغازي بكل مكوناتها وتركيباتها مطلبهم فيها حقهم الشرعي والقانوني بانتخاب مجلسهم البلدي ورفضهم لعبث الحكومة المخالف للقانون بقراراتها الارتجالية بتكليفاتها لما يسمى بالمجالس التسييرية».

وأشار البرعصي إلى أن «بنغازي عانت الكثير منذ فبراير 2011 وتحملت هذه المعاناة في سبيل حياة كريمة وأن ترى ليبيا آمنة مستقرة بكل مؤسساتها، ودفعت بنغازي لذلك ثمنا غاليا في حربها على الإرهاب، وارتضينا حينها كأهالي للمدينة بعمداء بلديات مكلفين باعتبار أن المدينة كانت في حالة حرب وطوارئ».

وأضاف «بعد أن عادت الحياة الطبيعية لمدينتنا بنغازي واستتب فيها الأمن والأمان، فمن حق أهاليها قانونا أن يختاروا بإرادتهم الحرة من يمثلهم لإدارة مؤسساتهم الخدمية من خلال مجلس بلدي منتخب، خاصة في هذه الفترة التي تحتاج فيها المدينة إلى إعادة إعمار وبناء البنية التحتية المتهالكة والقضاء على الفساد الإداري والمالي المستشري في كافة مؤسساتها».

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