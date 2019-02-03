ليبيا حاضرة في ورشة أفريقية حول مكافحة الجراد بالجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 03 فبراير 2019, 09:28 مساء

تشارك ليبيا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 فبراير في ورشة تدريبية إقليمية حول مكافحة الجراد بالجزائر.

وينتظر إعداد مخطط جهوي جديد للتكوين بمدينة وهران غرب الجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، وفق بيان لمنظمي الورشة المنظمة من طرف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في غرب إفريقيا التابعة للمنظمة العالمية للتغذية والزراعة (الفاو).

ومن المقرر المصادقة على المخطط من طرف البلدان العضوة في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي وهي: ليبيا والجزائر وبوركينا فاسو ومالي والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتونس.

وحسب البيان ذاته فإن «الجراد الصحراوي آفة فتاكة تتسبب في أضرار وخيمة للإنتاج الزراعي والرعوي عندما تغزو أي منطقة، حيث أنها تؤدي الى اضطرابات اجتماعية وإقتصادية وبيئية هامة».

وتعتمد هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية لإفريقيا إستراتيجية وقائية فعالة معترف بها من قبل المجتمع الدولي وتعتبر فريدة من نوعها ومستدامة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة.

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