الطاهر يبحث مع فريق الخبراء بالوكالة الإيطالية للتنمية المشاريع المستقبلية

اجتماع الطاهر مع فريق الخبراء بالوكالة الإيطالية للتنمية. (وزارة الحكم المحلي)

اجتمع المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر اليوم الأحد، مع فريق مشروع الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا الذي يضم خبراء من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفريق ضم رئيس فريق الخبراء بالوكالة الإيطالية لتنمية التعاون نيكولو باتروني، واريمينو ساكو من السفارة الإيطالية.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع جرى خلاله التشاور والتنسيق بخصوص المرحلة المقبلة والمشاريع المستقبلية وأوجه التعاون بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي كل من مستشار الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد ابوغرارة ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي سعيدة بالروين.