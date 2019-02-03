وكيل صحة الوفاق: طفرة نوعية في مستشفى طرابلس المركزي بعد الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 03 فبراير 2019, 08:17 صباحا
وكيل وزارة الصحة خلال جولة تفقدية في مستشفى طرابلس المركزي. (وزارة الصحة)

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق د.محمد هيثم إن أعمال الصيانة الجارية بمستشفى طرابلس المركزي وفق المعايير الموضوعة تُعتبر طفرة نوعية ستمكن المستشفى من العمل بطاقة استعابية كبيرة بكل أقسامه،مشيرا إلى تجهيز قسم الحوادث بشكل نموذجي.

جاء ذلك خلال جولةً تفقدية ليلية للاطلاع على أعمال الصيانة بالمستشفى، التقى خلالها بمدير المستشفى الهلول بن رمضان وطاقم الصيانة الذي يواصل الأعمال طيلة أيام الأسبوع لاستلام المستشفى وفق الموعد والجدول المقرر من قبل الوزارة.

من جانبه قال مدير عام مستشفى طرابلس المركزي إن أقسام الحوادث والطوارئ والباطنة والجراحة ستتمكن من العمل بطاقتها الكاملة وفق جودة عالية بعد انتهى عمليات التطوير؛ مشيراً إلى سرعة ودقة تنفيذ الأعمال التي لم تتوقف حتى في العطلات.

وأضاف إن الوزارة وفرت التجهيزات والمعدات الجديدة المخصصة للمستشفى التي تصل تباعاً ومنها المعدات المخصصة لقسم القسطرة القلبية المستحدث حديثاً، ووحدة الأورام التي يجري تطويرها.

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