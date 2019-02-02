وزير الطاقة الجزائري: ليبيا وفنزويلا سبب تدهور أسعار النفط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 02 فبراير 2019, 05:01 مساء
وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني. (الإنترنت)

أرجع وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، تدهور أسعار النفط إلى الوضع المتدهور في ليبيا وفنزويلا، معلنًا اجتماعًا لأعضاء «أوبك» في شهر أبريل المقبل لمراجعة السياسة الطاقوية في حال عدم استقرار الأسعار.

وعدد قيطوني في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، خلال زيارته محافظة تيسمسيلت غرب الجزائر العاصمة، عدة عوامل عديدة ساهمت في تدهور أسعار البترول، منها الوضع بكل من فنزويلا وليبيا وإيران، معلنًا لقاءً سيجمع أعضاء منظمة «أوبك» خلال شهر أبريل المقبل، الذي سيجري خلاله التفكير في مراجعة السياسة إذا ما تدهورت أسعار النفط.

واعتبر وزير الطاقة الجزائري أن سعر البرميل الواحد من النفط حاليًا بين 60 و61 دولارًا منذ مطلع يناير الجاري «مقبول». معربًا عن أمله في «أن يكون استقرار ما بين العرض والطلب بخصوص أسعار النفط».

وأشار قيطوني إلى اتفاق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» (24 دولة) يومي 18 و28 ديسمبر الماضي لخفض الإنتاج بـ 1.4 مليون برميل يوميًّا علمًا بأن ليبيا مستثناة من الاتفاق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط سجلت متوسط إنتاج يوميًّا بـ1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار أميركي في العام 2018، محققة بذلك أعلى إيرادات منذ خمس سنوات.

وعلاوة على تذبذب إنتاج ليبيا من النفط، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير الجاري، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده؛ ما تسبب في تذبذب أسعار النفط.

واتهم الرئيس الفنزويلي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة بالسعي وراء الثروات النفطية في البلاد قائلاً: «أطلب دعم شعب الولايات المتحدة حتى لا تكون هناك فيتنام جديدة»، متابعًا: «إنهم يريدون وضع أيديهم على نفطنا كما فعلوا في العراق، وكما فعلوا في ليبيا»، مشيرًا إلى حقيقة أن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية