ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا، ودعم المصالحة الوطنية هناك لإعادة الاستقرار.



وكشف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم الإثنين، أن بلاده تبادلت الآراء مع مصر قبل الإعلان عن بعض الفعاليات والمؤتمرات لدعم المصالحة في ليبيا، حسب قناة «دي إم سي» المصرية.



وأضاف: «سمحنا بتعزيز بداية مصالحة في ليبيا وسوف نستمر للتقدم في هذا الاتجاه، بالتعاون مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة».