انطلاق امتحانات نهاية الفصل الأول لسنوات النقل في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 27 يناير 2019, 09:00 مساء
إحدى لجان الامتحانات في أوجلة. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد.

وقال مدير مكتب التعليم بأوجلة، السنوسي بن خاشن لـ«بوابة الوسط»، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات بلغ 1636 طالبًا وطالبة من إجمالي 2480 طالبًا وطالبة، دون تسجيل أي شكوى من الطلبة أو عراقيل أمام اللجان المشرفة على الامتحانات.

كما أكد بن خاشن أن قطاع التعليم في أوجلة اتخذ «كافة التجهيزات لقاعات الامتحانات وتشكيل كافة لجان الامتحانات من الأساتذة من أجل تهيئة الجو الملائم للطلبة ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم».

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