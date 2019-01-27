حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (27 يناير)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، انقشاع السحب الممطرة على مناطق شمال غرب البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تأثر شمال غرب البلاد مجددًا مساء غد بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر السحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة، وتشمل مناطق الشمال الشرقي من يوم بعد غد الثلاثاء.

ونوهت النشرة إلى استمرار حالة الاستقرار في مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء الغد، مع فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية. والرياح جنوبية غربية تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرفة اليوم وبعد غد الثلاثاء، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.