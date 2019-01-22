القبض على عدد من المهاجرين المصريين جنوب طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 22 يناير 2019, 09:28 مساء
المهاجرون المصريون بعد توقيفهم جنوب طبرق. (الإنترنت)

ألقت الكتيبة «501 استطلاع» التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يحملون الجنسية المصرية بالقرب من تمركز البوابة 50 جنوب مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال مصدر من الكتيبة «501 إستطلاع» لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن القوة المتمركزة عند بوابة الـ 50 جنوب طبرق «قامت بتفتيش سيارة بها خمسة نساء منتقبات وعندما طلب رجل الأمن بالبوابة الأوراق الشخصية حاول قائد السيارة الفرار لكن رجال الأمن تمكنوا من إيقافه وإلقاء القبض على جميع من كانوا يستقلون السيارة».

وأضاف المصدر أنه «بعد عملية التفتيش تبين أن المنتقبات هم رجال مهاجرين غير شرعيين مصريين قاصدين منطقة درج جنوب غرب ليبيا» وبين أن «السائق الذي يقلهم من منطقة درج (جنوب غرب البلاد) وحسب إتفاقهم معه أنهم سيعملون بها».

وذكر المصدر أن آمر الكتيبة «501 إستطلاع» عقيد الصافي عبدالنبي السنيني أكد أنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة السيارة وإحالة المهربين إلى جهات الإختصاص، وإحالة المهاجرين المصريين إلى الجهات المخولة بشؤونهم ومن ثم تريحيلهم لبلدانهم.

وأثنى فرع مكتب التوجية المعنوي بطبرق على دور وحدات القوات المسلحة في ردع كافة أشكال الفوضي والخروقات الأمنية ومحاربة كافة أنواع الهجرة غير الشرعية.

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