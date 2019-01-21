«داخلية الوفاق» تطلب دعم «الهجرة الدولية» للدوريات الصحراوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:47 مساء

أكد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أهمية الإنقاذ الصحراوي ودعم إدارة الدوريات الصحراوية لتتمكن من ممارسة المهام المكلفة بها.

وأوضح، خلال لقاء مع مسؤول الهجرة وإدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة أمس الإثنين، أن عمل الدوريات الصحراوية والإنقاذ الصحراوي هو عمل إنساني يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية بملف الهجرة.

ونوه وكيل وزارة الداخلية، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة إلى «دعم وزارة الداخلية لخطط والمقترحات لعاجلة والملموسة على أرض الواقع»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الشيباني مع المسؤول بمنظمة الهجرة الدولية مشروع إقامة دورات تدريبية لـ 50 عنصرا من منتسبي الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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