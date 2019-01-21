بالصور.. بدء إنشاء سور حدودي بين ليبيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 09:14 مساء
من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

أعلنت مديرية أمن منفذ إمساعد البري‏ بدء إنشاء السور الفاصل بين الدولتين الليبية والمصرية أمس الأحد.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن شركة «الأمل والنور» المتعاقدة مع مديرية أمن المنفذ بدأت في إنشاء السور.

ونشرت المديرية صورًا لعمال ومعدات بناء على الحدود الليبية - المصرية. ويقدر ارتفاع السور بثلاثة أمتار، فيما يبلغ طوله نحو كيلو متر، حسب المصدر
 

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)
من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)
من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية