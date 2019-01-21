بالصور.. بدء إنشاء سور حدودي بين ليبيا ومصر

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

أعلنت مديرية أمن منفذ إمساعد البري‏ بدء إنشاء السور الفاصل بين الدولتين الليبية والمصرية أمس الأحد.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن شركة «الأمل والنور» المتعاقدة مع مديرية أمن المنفذ بدأت في إنشاء السور.

ونشرت المديرية صورًا لعمال ومعدات بناء على الحدود الليبية - المصرية. ويقدر ارتفاع السور بثلاثة أمتار، فيما يبلغ طوله نحو كيلو متر، حسب المصدر



من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)

من أعمال بناء السور الحدودي بين ليبيا ومصر (مديرية أمن منفذ أمساعد البري)