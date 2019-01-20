«المحاسبة» يوصي «الرئاسي» بتخصيص 11.9 مليون دينار لتنقية بيانات السجل المدني

أوصى ديوان المحاسبة بسرعة تخصيص 11مليونًا و966 ألفًا و524 دينارًا للبدء في تنفيذ مشروع «الانطلاقة» المقترح، لتنقية ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجل المدني.

وأكد الديوان، في رسالة رسمية إلى المجلس الرئاسي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، «أهمية تنفيذ المشروع في تدقيق بيانات السجل المدني، للحصول على بيانات نظيفة وموثوق بها يمكن أن يعتمد عليها وتساهم في دعم العديد من المشروعات الوطنية».

ودعا الديوان إلى «تنفيذ هذا المشروع من خلال مصلحة الأحوال المدنية، وبأيدٍ وطنية نظرًا لأهمية وسرية هذه البيانات»، مقترحًا أن تكون «المرحلة الثانية هي مرحلة تطوير المنظومة».

وفي الخامس عشر من يوليو الماضي كلفت مصلحة الأحوال المدنية فريقًا من الخبراء والمختصين بإعداد مقترح تفصيلي في إطار مشروع لتنقية ومراجعة ومطابقة البيانات الإلكترونية بمنظومة السجل المدني.