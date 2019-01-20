اليوم.. انطلاق رابع قافلة وقود إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 09:15 صباحا
شاحنات تحمل الوقود قبل انطلاقها إلى سبها. (شركة البريقة)

 تنطلق اليوم الأحد  القافلة الرابعة للوقود والغاز إلى الجنوب الليبي، حاملة نحو 1.8 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1 مليون لتر من وقود الديزل، و نحو 40 غاز  طهي.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن «استكمال الاستعدادات لإنطلاق القافلة  من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي، مؤكّدة أنّها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بشكل يومي.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، عماد بن كورة أن «إطلاق القافلة الرابعة هو جزء من الهدف المنشود بإستمرارية ايصال المحروقات بشكل مستمر لدعم رصيد مخزون مستودع سبها النفطي بحيث يستطيع المستودع توزيع المحروقات بشكل يومي وطبيعي للمواطنين وبالسعر الرسمي وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات بأسعار عالية».

وجددت الشركة التأكيد على المواطنين في الجنوب بالابلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطّات، وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسئولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع «فيسبوك».

كانت قافلة الوقود الثالثة التي خصصتها الشركة لتزويد مناطق الجنوب وصلت الأحد الماضي إلى مستودع سبها، حاملة نحو 6 ملايين لتر وقود و45 طن غاز طهي.

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