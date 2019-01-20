فرع حزب «التكتل المدني» ببنغازي ينتخب مصطفى الرقيق رئيساً له

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 04:19 صباحا

انتخب أعضاء حزب التكتل المدني الديمقراطي فرع بنغازي مصطفى محمد الرقيق رئيساً للجنة التنفيذية للفرع وجميلة فلاق نائباً للرئيس.

كما انتخب أعضاء الحزب بفرع بنغازي الدكتورة توفيق رمضان بوبطانة رئيساً لمؤتمر فرع الحزب ومبروكة سليمان جبريل نائباً له.

كما فاز بعضوية المؤتمر العام للفرع الحزب في بنغازي كل من : إيهاب طاهر القربي ومحمد يوسف العمامي وجازية عبد الله الزباطي وطه شكري السويدي وعلاء الدين عمر القماطي وسهير أحمد الأشهب.

وقدم الدكتور محمد سعد شكره لأعضاء المؤتمر العام للتكتل المدني الديمقراطي على ثقتهم التي منحوها له متعهدًا بالسير بالتكتل إلى مراتب عليا من التأسيس والجدية والمواقف الوطنية وتوسيع دائرة المنتمين للحزب.

قاء تشاوري في بنغازي بين التحالف والتكتل الديمقراطي

يذكر أن حزب التكتل المدني الديمقراطي تأسس  في بنغازي مطلع العام الماضي وهو تجمع «يلتقي فيه الليبيون المؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية، من كل أنحاء الوطن؛ من كل مدنه وقراه، ومن كل مناطقه وأقاليمه وجهاته».

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