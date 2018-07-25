لقاء تشاوري في بنغازي بين التحالف والتكتل الديمقراطي

عقد في مدينة بنغازي الأربعاء لقاء تشاوري بين قيادات تحالف القوى الوطنية والتكتل المدني الديمقراطي.

وجرى خلال اللقاء «تبادل الاّراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا المبدئية وتشابكات المشهد الليبي اليوم من كل جوانبه».

واتفقت قيادات تحالف القوى الوطنية والتكتل المدني الديمقراطي علي بعض «الخطوات المشتركة التي من شأنها تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا».

ويهدف اللقاء التشاوري بين قيادات تحالف القوى الوطنية والتكتل المدني الديمقراطي إلي «تجميع وتوحيد عناصر وكيانات وتيارات التوجه المدني الوطني الديمقراطي».

يذكر أن تحالف القوى الوطنية تأسس عقب ثورة فبراير بقيادة محمود جبريل وحقق انتصارًا كبيرًا في انتخابات المؤتمر الوطني بينما تأسس التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي مطلع العام الحالي وهو تجمع «يلتقي فيه الليبيون المؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية، من كل أنحاء الوطن؛ من كل مدنه وقراه، ومن كل مناطقه وأقاليمه وجهاته».