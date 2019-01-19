فقدان 117 مهاجرًا ونجاة ثلاثة آخرين بعد غرق قارب مطاطي قبالة ليبيا

انقاذ مهاجرون من الغرق في البحر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، أن نحو 117 مهاجرًا مفقودون بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما جرى إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط، وفق ما نقلته «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن الناطق باسم المنظمة، فلافيو دي جياكومو، قوله: «قال لنا الناجون الثلاثة إن العدد كان 120 عندما غادروا القرة بوللي في ليبيا مساء الخميس. وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر...(القارب) بدأ في الغرق وبدأ الناس أيضًا في الغرق».

وأضاف جياكومو أن مَن كانوا على متن القارب جاءوا بالأساس من غرب أفريقيا، مشيرًا إلى أنه «كان على متنه عشر نساء من بينهن امرأة حبلى، وطفلان أحدهما عمره شهران فقط».

وقال الأميرال فابيو أجوستيني لمحطة (راي نيوز 24) التلفزيونية الرسمية إن طائرة عسكرية إيطالية كانت تقوم بدورية فوق البحر، يوم الجمعة، عندما رصدت القارب للمرة الأولى وهو يغرق في أمواج متلاطمة وألقت طوقين للنجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود.

وأشارت «رويترز» إلى أن طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية الإيطالية قامت بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعانون انخفاضًا حادًّا في درجة حرارة أجسامهم، ونُـقلوا إلى المستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وقال أجوستيني: «خلال تلك العملية تم رصد ثلاثة أجساد على الأقل في المياه، وبدا أنها جثث».

وأكدت البحرية الإيطالية أنها أبلغت السلطات الليبية التي نسقت عملية إنقاذ، وأمرت سفينة تجارية بالتوجه لموقع غرق القارب لكن العملية انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب بلا جدوى، بحسب «رويترز».

وأظهرت أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2297 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فُـقدوا في البحر المتوسط العام الماضي مقابل وصول 116959 شخصًا في الإجمال إلى أوروبا عبر البحر. فيما وصل 4449 شخصًا إلى أوروبا في أول 16 يومًا من العام الجاري أغلبهم عبر البحر مقارنة بنحو 2964 خلال نفس الفترة من 2018، وفق المنظمة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، عبر صفحته على «فيسبوك» في وقت متأخر من مساء الجمعة، «ما دامت الموانئ الأوروبية مفتوحة سيواصل مهربو البشر العمل وقتل الناس».

وأشارت «رويترز» إلى أنه منذ تولي حكومة شعبوية السلطة في إيطاليا في يونيو 2018 أغلق وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة المناهض للهجرة، الموانئ الإيطالية أمام سفن الإغاثة.