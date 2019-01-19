وفد طلابي من كلية العلوم التقنية في بني وليد يزور مجمع الصناعات الصوفية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 19 يناير 2019, 07:21 مساء
زيارة الوفد الطلابي لمجمع الصناعات الصوفية ببني وليد. (الإنترنت)

قام وفد من اتحاد الطلبة بكلية العلوم التقنية بجامعة بني وليد، اليوم السبت، بزيارة علمية إلى مجمع الصناعات الصوفية بالمدينة ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية للاتحاد في الكلية.

وقال رئيس اتحاد طلبة كلية العلوم والتقنية، ساري زلي لـ«بوابة الوسط» إن الوفد الذي ضم طلابًا من أقسام هندسة التحكم الآلي والميكانيكا بالكلية اطلع على أقسام المجمع المختلفة وجرى تعريفهم على المنتجات الوطنية والمحلية، ومعرفة آلية العمل والوسائل والأدوات التي تُستخدَم ومدى مواكبتها للتطور والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.

وأوضح زلي أن الوفد الطلابي ناقش خلال زيارته العلمية مع مسؤولي المجمع تفاصيل عمليات حفظ وإنتاج السجاد والمنسوجات الصوفية، وحيث أطلعوا الطلاب على خطوط الإنتاج والآلات التي تصنع السجاد، والأدوار التي يقوم بها كل عامل في مجمع الصناعات الصوفية في بني وليد.

وأضاف زلي أن الطلاب أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من إنتاج كمي ونوعي بهذه القلعة الصناعية، على الرغم من العراقيل والمشاكل التي تواجه المجمع نتيجة قلة الموارد ونقص المواد الخام وتأخر الصيانة ببعض خطوط الإنتاج.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم (1376) لسنة 2017، الذي أقر بموجبه نقل مجمع بني وليد للصناعات الصوفية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نهاية العام الماضي 2018.

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