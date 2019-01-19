سماع أصوات إطلاق نار في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 04:17 مساء
قال شهود عيان ومراسل «بوابة الوسط»، في سبها، إنهم يسمعون أصوات إطلاق نار وتحليق طائرة تحوم في سماء المنطقة مستمرة من بعد ظهر اليوم السبت، مرجحين أن تكون من جهة المطار شمال المدينة قرب قلعة سبها التاريخية، لكنهم لم يحددوا أطرافها.
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