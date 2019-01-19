إدارة شؤون الجرحى: لدنيا تمركزات لسيارات الاسعاف جنوب طرابلس وهذه أرقام الطوارئ

أعلنت إدارة شؤون الجرحى طرابلس ومركز الطب والدعم الميداني على وجود لتمركزات لسيارات الإسعاف التابعة لها، بضواحي جنوب مدينة طرابلس.

ودعت إدارة شؤون الجرحى طرابلس المواطنين إلى عدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات والابلاغ عن أي أجسام غريبة وان فرق الاسعاف التابعة لها تستجيب لأي طارئ بالتواصل مباشرة عبر رقم الهاتف «0914577000»، أو الرقم «0916211000».

وناشد فريق الإسعاف والطورائ التابع لإدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة «أطراف النزاع» بطرابلس عدم استهداف المستشفيات.

وساهم فريق الإسعاف والطورائ بالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم اليوم الجمعة في عملية «نقل أربعة مواليد من قسم الاطفال بمستشفى علي عمر عسكر بالسبيعة إلى مستشفى الجلاء ومركز طرابلس الطبي نتيجة الاشتباكات المسلحة في المنطقة المحيطة بالمستشفى».

وقام فريق الإغاثة التابع لإدارة شؤون الجرحى يالتعاون مع مركز الطب الميداني والدعم بـ«توزيع مساعدات إنسانية تضم مواد إغاثية اليوم الجمعة على سكان المبيت الداخلى العالقين بمعهد الطيران بمنطقة اسبيعة نتيجة الاشتباكات المسلحة التى تشهدها المنطقة».

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كما جرى «توفير ممر آمن لخروج طالبين من المبيت الداخلي التابع لمعهد الطيران المدني بالسبيعة».