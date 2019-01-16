نواب يعدون «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 16 يناير 2019, 06:35 مساء
جلسة مجلس النواب يوم7 يناير 2019 (موقع المجلس على (الإنترنت)

قالت مصادر برلمانية إن أعضاء في مجلس النواب أعدوا مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الليبية والانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد، تتضمن خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، والتأسيس لمرحلة مقبلة تقوم على الاستقرار.

وأوضحت المصادر نفسها لـ«بوابة الوسط» أن هذه المبادرة تتضمن جدولًا زمنًّيا محددًا يتضمن المسارات كافة، وأهمها المسار الدستوري، والانتخابات التشريعية والرئاسية وإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتوحيد المناصب السيادية.

كما تتضمن المبادرة أن يقوم مجلس النواب بدعوة كافة المؤسسات والأطراف السياسية للتعاطي الإيجابي معها، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، كحل ليبي ـ ليبي خالص، على أن يدعو مجلس النواب إلى التئام المجلس الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في ظروف أفضل وتهيئة المناخ للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، وأن يشكل المجلس الرئاسي حكومة وحدة وطنية موسعة تشترك فيها القوى السياسية كافة ويقدمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.

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