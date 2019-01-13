شركات هندسية تبدأ معاينة المساكن المدمرة في سرت

مساكن مدمرة في سرت. (الإنترنت)

بدأت المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، اليوم الأحد، الزيارات الميدانية للمساكن المدمرة والمتضررة في سرت.

وقال مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت، المهندس أحمد الودي، إن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة الإدارة العامة للجهاز بحكومة الوفاق الوطني، بعد صدور قرار بتكليف عدد من الشركات الهندسية بالقيام بزيارات ميدانية وحصر وتحديد قيمة التعويض لأصحاب المساكن المدمرة في عدد من أحياء سرت.

والأحياء المستهدفة بالقرار هي الجيزة البحرية والمنارة المعروف بحي الكامبو ومساكن أخرى متفرقة بالأحياء السكنية الأول والثاني والثالث والرابع، تعرضت للحرق بالكامل وغير صالحة للسكن نهائيًا.

ويبلغ عدد المساكن المستهدفة بالزيارات 3490 مسكنًا مدمرًا، وفقًا للكشف المحال من قطاع الإسكان والمرافق ببلدية سرت، الذي وافقت عليه وزارة الإسكان، حسب المصدر.

وتواصل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية من سرت ومصراتة زياراتها اليومية للمناطق المستهدفة، حتى تنهي عملها في حصر وتحديد قيمة التعويضات، وإحالتها للإدارة العامة للجهاز لرصد تفويض مالي بالخصوص.

وتشرف على زيارات الشركات الاستشارية لجنة من المهندسين من جهاز الإسكان والمرافق.