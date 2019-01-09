ورشة عمل حول ريادة الأعمال بجامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 يناير 2019, 10:14 مساء
ورشة العمل بجامعة بني وليد. (الإنترنت)

نظم قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال بين الرؤية النظرية والتجارب العملية»، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي داخل وخارج المدينة.

وقال الدكتور إمبارك الفقهي، أحد المشرفين على الورشة، إن الغرض من الورشة هو دعم رواد الأعمال من قبل الجهات ذات العلاقة مثل حاضنات الأعمال والمصارف التجارية والمستثمرين ودورهم تجاه رواد الأعمال وكيفية منح الفرص الاستثمارية لهم في مجال تخصصهم الإنتاجي أو الخدمي أو الصناعي.

وأضاف الفقهي أن الورشة تناولت كيفية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق سوق لرواد الأعمال لتنمية المجتمع والحد من البطالة وإدماج الشباب في العمل الحرفي حتى يجدوا سوقًا حاضنة لهما ويكون شريكاً في الاقتصاد وزيادة الدخل.

وحضر الورشة، رئيس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس المحلي سابقًا، ورئيس قسم الائتمان بمصرف السراي للتجارة والاستثمار بمدينة طرابلس، وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال والرواد في بني وليد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المركزي الإيراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال