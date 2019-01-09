ورشة عمل حول ريادة الأعمال بجامعة بني وليد

ورشة العمل بجامعة بني وليد. (الإنترنت)

نظم قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال بين الرؤية النظرية والتجارب العملية»، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي داخل وخارج المدينة.

وقال الدكتور إمبارك الفقهي، أحد المشرفين على الورشة، إن الغرض من الورشة هو دعم رواد الأعمال من قبل الجهات ذات العلاقة مثل حاضنات الأعمال والمصارف التجارية والمستثمرين ودورهم تجاه رواد الأعمال وكيفية منح الفرص الاستثمارية لهم في مجال تخصصهم الإنتاجي أو الخدمي أو الصناعي.

وأضاف الفقهي أن الورشة تناولت كيفية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق سوق لرواد الأعمال لتنمية المجتمع والحد من البطالة وإدماج الشباب في العمل الحرفي حتى يجدوا سوقًا حاضنة لهما ويكون شريكاً في الاقتصاد وزيادة الدخل.

وحضر الورشة، رئيس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس المحلي سابقًا، ورئيس قسم الائتمان بمصرف السراي للتجارة والاستثمار بمدينة طرابلس، وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال والرواد في بني وليد.