تخريج دفعة جديدة من مراكز تدريب الجيش الليبي في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 يناير 2019, 08:55 مساء
حفل تخريج دفعة جديدة من الجيش الليبي في ترهونة. (الإنترنت)

أُقيم بمدينة ترهونة، اليوم الأربعاء، حفل لتخريج دفعة جديدة من مراكز التدريب المختلفة للجيش الليبي التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، بعد تلقيهم تدريبًا مكثفًا استمر لعدة أشهر.

وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» أن الحفل شهد عدة استعراضات تضمنت كافة الفنون القتالية والأمنية، ونالت استحسان الحضور الذين أشادوا بمهارات الخريجين والجهود التي بُـذلت من قبل المدربين لتأهيلهم لأن يكونوا جنودًا على درجة عالية من الكفاءة.

وحضر حفل التخريج آمرو الكتائب العسكرية والأمنية في البلدية وأعضاء المجلس البلدي ترهونة وأهالي المتدربين في أجواء احتفالية كبيرة، وفي ختام الاحتفالية وُزِّعت شهادات التقدير على الخريجين ومدربيهم.

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