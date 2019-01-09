تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

شهدت العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية في ليبيا تراجعًـا جماعيًا اليوم الأربعاء أمام العملة الوطنية، إذ هبطت العملة الأميركية في بداية التعامل، ليسجل الدولار سعر 4.43 دينار مقابل 4.36 دينار في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

كذلك انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.94 دينار لليورو الواحد، مقابل 4.97 دينار، وكذلك العملة البريطانية التي نزلت إلى 5.38 دينار للجنيه الإسترليني الواحد، مقابل 5.40 دينار أمس الثلاثاء.

كما شهدت الليرة التركية تراجعًا إلى 0.795 دينار اليوم مقابل 0.815 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.44 دينار مقابل 1.41 دينار.