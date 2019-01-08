تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 08:39 مساء

نوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالملتقى الوطني الليبي الذي تطمح البعثة إلى تنظيمه خلال الشهر الجاري ستعلن عنها «أولاً» عبر منصاتها الخاصة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البعة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «ردًّا على الأسئلة التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة، تؤكد البعثة مجددًا أن جميع المعلومات المتعلقة بالملتقى الوطني، بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى، سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وعلاوة على ذلك، إرسال الدعوات إلى المشاركين، يتم فقط من قبل البعثة».

وإلى الآن لم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أية تفاصيل بشأن الملتقى الوطني الليبي المرتقب، الذي أكد رئيسها غسان سلامة تنظيمه خلال يناير الجاري.

 

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