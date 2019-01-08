58.66 ألف دينار إجمالي إيرادات صندوق الزكاة ببني وليد خلال ديسمبر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 08 يناير 2019, 06:48 مساء

قال رئيس قسم المصارف بصندوق الزكاة في بني وليد، على التائب، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات المكتب خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 58.66 ألف دينار، قدمها 29 مُزكٍ بالمدينة.

وأضاف التائب لـ«بوابة الوسط» أن هذا المبلغ استفادت منه أكثر من 92 أسرة، مشيرًا إلى أن إجمالي المصروفات وصلت إلى 65,090 ألف دينار منها عن طريق حوافظ الإيداع بقيمة تصل إلى 52,450 ألف فيما صرفت 12,640 ألف نقدًا.

وأوضح التائب، أن الفئات المستفيدة من صندوق الزكاة هم «الفقراء والمساكين، حالات زواج، الغارمون، ابن السبيل».

وأشار رئيس قسم المصارف بصندوق الزكاة في بني وليد، إلى أن اللجنة المكلفة من الصندوق بالخصوص اتخذت جملة من الإجراءات الخاصة بملفات الأسر المحتاجة المسجلة لدى الصندوق بالمدينة .

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