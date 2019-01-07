مدير أمن بنغازي يأمر بضبط كل مركبة تحمل سلاحًا غير مرخص وإحالتها للنيابة

اجتماع مدير أمن بنغازي مع رؤساء المراكز وأقسام الشرطة. (صفحة المديرية على فيسبوك)

أصدر مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزير، اليوم الاثنين، تعليماته إلى رؤوساء المراكز والأقسام، وإلى معاون الشؤون الأمنية، بالمتابعة الشخصية، و«ضبط كل مركبة تحمل سلاحًا غير مرخص وإحالتها إلى النيابة العامة للإجراء» وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت مديرية أمن بنغازي، إلى أنها «أعدت خطة أمنية، وقامت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، بمساندة عدد من المديريات وجهاز الدعم المركزي، وذلك لأحكام السيطرة الأمنية في المدينة وحفظ الأمن والنظام في الشارع العام».

وأكدت المديرية أنها «تمكنت من دك أوكار المجرمين تجار المخدرات والسموم وإتلاف كميات كبيرة منها كانت مجهزة للبيع، كما تم ضبط عدد من المطلوبين للنيابة العامة». كما أكد أنها مستمرة في «شنِّ حملات قوية ومشددة والتفتيش على الأسلحة النارية، عدا المرخص بحملها».