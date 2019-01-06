شركة الصرف الصحي تواصل كسح مياه الأمطار من شوارع أجدابيا

كسح مياه الأمطار من شوارع أجدابيا. (الإنترنت)

تواصل فرقة الطوارئ التابعة لمكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في أجدابيا أعمالها لكسح مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة في المدينة.

وقال أحد موظفي الشركة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن العاملين بفرقة الطوارئ «لازالوا يواصلون أعمالهم في كسح مياه الأمطار من عدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وأمام المدارس العامة والخاصة بالمدينة».

وأضاف أن فرقة الطوارئ قامت بكسح مياه الأمطار بالقرب من مدرسة الهداية، ومسجد أم القرى، والشارع المتفرع من شارع طرنيو، وتسليك منزل أحد المواطنين بالقرب من مخبز عبد الرسول احويج في شارع الوفاق تحت إشراف وحدة شبكات الصرف الصحي ومتابعة قسم الصرف الصحي.

وأشار المصدر إلى أن شركة المياه والصرف الصحي اضطرت إلى استبدال «كونتاكر» خاص بمضخة الصرف الصحي في محطة الضخ الرئيسية الواقعة بشارع التخفيضات في وسط مدينة أجدابيا.

صيانة محطة الرفع الرئيسية وسط أجدابيا. (الإنترنت)