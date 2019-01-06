باشاغا يناقش مع عمداء بلديات من الجنوب الوضع الأمني بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 05:28 مساء
اجتماع باشاغا مع عمداء بلديات سبها وأوباري ومرزق وبنت بيه. (وزارة الداخلية)

ناقش المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع عدد من عمداء البلديات بالجنوب الوضع الأمني وكيفية سير العمل داخل مديريات الأمن في المنطقة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»..

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس صباح اليوم كل من عمداء، بلدية سبها حامد الخيالي وبلدية مرزق إبراهيم الشاوش، وبلدية بنت بيه علي عبدالقادر، وبلدية أوباري أحمد خليفة محمد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تطرق إلى بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الجنوب وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

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