بلدية شحات تعلن إيقاف الدراسة يومي الأحد والاثنين

أعلن المجلس التسييري لبلدية شحات إيقاف الدراسة بمدارس البلدية يومي الأحد والاثنين.

ووجه رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، خطابًا مساء السبت إلى مراقب التعليم البلدة بـ«تعطيل المدارس في ظل ظروف الطقس السيئة بالمناطق الواقعة في نطاق البلدية.

ولفت المجلس التسييري لبلدية شحات إلى أن القرار جاء «خوفًا على الطلاب من انخفاض درجات الحرارة وفيضانات مياه الأمطار».

يذكر أن معظم مدن وقرى ومناطق الجبل الأخضر شهدت مساء السبت، تساقط تساقط الثلوج مع انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، ليل السبت لـ«بوابة الوسط» أن «الدراسة مستمرة، والوزارة أعطت الإذن لمراقبات التعليم في المناطق بتقدير حالة الطقس إن كانت لا تسمح في مناطقهم باستمرار الدراسة بإعلان عطلة في المنطقة الخاصة بهم».

كما أعلن عدد من مراقبة التربية والتعليم ببلديات طرابلس وبنغازي ومصراتة وسوق الجمعة وبنينا تعطيل المدارس غدًا الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.