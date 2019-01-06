بلدية شحات تعلن إيقاف الدراسة يومي الأحد والاثنين

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 06 يناير 2019, 12:50 صباحا

أعلن المجلس التسييري لبلدية شحات إيقاف الدراسة بمدارس البلدية يومي الأحد والاثنين.

ووجه رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، خطابًا مساء السبت إلى مراقب التعليم البلدة بـ«تعطيل المدارس في ظل ظروف الطقس السيئة بالمناطق الواقعة في نطاق البلدية.

ولفت المجلس التسييري لبلدية شحات إلى أن القرار جاء «خوفًا على الطلاب من انخفاض درجات الحرارة وفيضانات مياه الأمطار».

يذكر أن معظم مدن وقرى ومناطق الجبل الأخضر  شهدت مساء السبت، تساقط تساقط الثلوج  مع انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، ليل السبت لـ«بوابة الوسط» أن «الدراسة مستمرة، والوزارة أعطت الإذن لمراقبات التعليم في المناطق بتقدير حالة الطقس إن كانت لا تسمح في مناطقهم باستمرار الدراسة بإعلان عطلة في المنطقة الخاصة بهم».

كما أعلن عدد من مراقبة التربية والتعليم ببلديات طرابلس وبنغازي ومصراتة وسوق الجمعة وبنينا تعطيل المدارس غدًا الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019