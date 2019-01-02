النائب مفتاح الكرتيحي: تكوين المجلس الرئاسي من 9 أذرع عبث حقيقي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر عضو مجلس النواب عن الشاطئ، مفتاح الكرتيحي، أن تكوين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «من 9 أذرع ما هو إلا عبث حقيقي».

وقال النائب مفتاح الكرتيحي لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «أنا في الحقيقة لم أكن ممن وقعوا وساندوا هذا المجلس من البداية، ولذلك أرى أن هذا المجلس ما هو إلا عبث حقيقي من جميع الجوانب وإهدار لأموال الدولة».

وأضاف: «إنه مجرد إضاعة للوقت وإن عاد أعضاؤه المقاطعون، فقد عادوا لصالح مصالحهم الخاصة ولا همَّ لهم إلا أن يكونوا في السلطة، وقصة ترميم الرئاسي وعودة المقاطعين كلها مسرحيات يدفع ثمن تذكرتها الشعب وحدة».

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ورأى الكرتيحي أن «ما ما نسمعه من شعارات ومزايدات لا يتجاوز كونه مهاترة لا تساوي الحبر الذي تكتب به»، مؤكداً على أنه «مع إنهاء كل هذه الأجسام حتى وإن كان بمرحلة انتقالية أخرى وانتخابات في أقرب أجل. هذا هو الحل الحقيقي».