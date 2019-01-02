القبض على شخص سرق عقد ذهب من مسنة في أجدابيا

عقد الذهب المسروق بعد استعادته. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي في أجدابيا من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة عقد ذهب من رقبة مسنة داخل منزلها في المدينة متنكرًا بهوية موظف بالشركة العامة للكهرباء.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن أحد المواطنين يدعى (أ، م، س) ليبي الجنسية حضر إلى القسم وأبلغ شكواه ضد مجهول قام بدخول منزل خالته المسنة (80 عامًا) تدعى (ح، م) بحجة أنه تابع لشركة الكهرباء ويرغب بأخذ بيانات الساعة الكهربائية.

وأضاف السعيطي أنه عند دخول المتهم إلى المنزل «قام بالتهجم على السيدة المسنة وسرق منها بالقوة والإكراه عقد من الذهب (سبحة ذهب) عيار واحد وعشرين ولاذا بالفرار».

وأوضح أنه بعد المرور على محال سوق الذهب ومشاهدة كاميرات المراقبة بها لوحظ دخول شخص مجهول لأحد المحال وقام ببيع عقد ذهب المسروق وبالتحري عليه تبين مسؤوليته عن الجريمة وألقي القبض عليه في اليوم التالي.

وأشار السعيطي إلى أنه من خلال التحقيقات تبين أن المتهم مواطن ليبي يدعى (ي.ح.م) اعترف بتنفيذ الجريمة ومعه شخص آخر يدعى (س.ع.ص) لازالت وحدة التحريات بالقسم تبحث عنه، مؤكدًا إحالة القضية للنيابة العامة أجدابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.