مخالفات بمستشفى «النفسية» بنغازي: زيادة غير منطقية لعدد المرضى بين وجبات الغداء والعشاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 06:53 مساء

قال ديوان المحاسبة بالبيضاء إن إجراءات الفحص والمراجعة لحسابات مستشفى الأمراض النفسية ـ بنغازي، كشفت ثبوت تباين وفروقات في أعداد وجبات الغداء والعشاء لعدد من الأشهر، مشيرة إلى الزيادة اليومية الكبيرة غير المنطقية لأعداد المرضى بين وجبتي الغداء والعشاء للشهر نفسه.

وأضاف الديوان في تقريره السنوي للعام 2017، أنه لوحظ الاكتفاء في صرف بعض المعاملات الخاصة بمقابل خدمات النظافة والإيواء والإعاشة للنزلاء والمناوبين على رسالة من مدير إدارة الخدمات الطبية بإنجاز العمل، دون تعزيز تلك المعاملات بما يفيد الإنجاز من قبل الأقسام المعنية بالخدمات.

وأورد التقرير سبع ملاحظات منها «الإهمال في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ودائع مضت سنوات على تاريخ إنشائها»، والكشف عن العديد من «الصكوك المعلقة بالمخالفة للمادة 118 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، فضلاً عن تحميل السنة المالية، محل الفحص، بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بالمخالفة لأحكام المادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

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