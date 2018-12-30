شركة الكهرباء تعلن تركيب محطة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 10:28 صباحا
محطة الكهرباء الجديدة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محطة جديدة 11 ك ف بالمحطة الوطنية 220/30 /11 ك ف.

وأشارت في صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الانتهاء من تركيب محولين 30/11 ك ف سعة كل محول 20 ميغا فولت أمبير داخل المحطة الوطنية.

ونقلت دائرة الإعلام بالشركة عن رئيس لجنة تركيب واختبار محطة 11 ك ف داخل المحطة الوطنية، مفتاح الحبيشي، قوله إنه تم الانتهاء من تركيب محطة جديدة 11 ك ف بديلاً للمحطة القديمة نوع «مديليك» والمصممة من الثمانينات، موضحًا أنه جارٍ أعمال شحن الخطوط 11 ك ف.

ولفت الحبيشي إلى أن المحطة جرى استبدالها بالكامل نتيجة لوجود مشاكل فنية بها، والتي تعتبر حلاً لمعالجة مشاكل الكهرباء في المنطقة، مبينًا أن عملية الفك وتركيب المحطة تولتها تشاركية بإشراف كوادر وطنية تتبع إدارة الجهد الفائق طرابلس بدائرة التركيبات.

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