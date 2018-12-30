مسؤول بميناء الخمس يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل جديدة حول شحنة الأسلحة

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 02:46 صباحا

كشف رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس محمد القويري عن تفاصيل جديدة خاصة بشحنة الاسلحة االمظبوطة بالميناء  مؤكدا أن  الشحنتين لشركتين  احداهم  تدعى «شركة سحاب للأستيراد والتصدير»، وشركة اخرى تدعى «تاكراولا» تعني  باستيراد المواد الغدائية وفقا  للمراسلات الرسمية من قبل الشركتين للميناءالتجاري.

وقال محمد القويري لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «التحقيقات جارية  بشأن الوضع القانوني للشركتين وإن شركة الملاحة  من قامت بالشحن اسمها شركة مرفا مصراتة  للخدمات الملاحية والسفينة  المحملة بحاويتي الأسلحة  ترفع علم (انتيكيا) انطلقت من ميناء اسطنبول إلى ميناء الخمس».

وأوضح  القويري أن «إجراءات متابعة الشركتين المشاراليهما لدى جهات الاختصاص حاليا وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما»، مشيراً إلى أن المظبوطات لدى «مديرية أمن الخمس».

ولفت القويري إلى أن «نيابة مدينة الخمس تحقق حاليًا في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء»، موضحًا أن «الشحنة وهي قادمة من تركيا وموردّة لشركة خاصة، كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد فقط».

وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري ضبطت خلال الأيام الماضية حاويتين تحتويان على شحنة أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، أثناء إجراءات تفتيشها بالرصيف.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن «وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أكد أن السلطات القضائية في أنقرة فتحت تحقيق في قضية شحنة الأسلحة والذخيرة، التي جرى ضبطها قبل أيام في ميناء الخمس في ليبيا، بغية معرفة مَن يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة».

تحقيق «ليبي- تركي» مشترك في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بميناء الخمس

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وجاووش أوغلو، ناقش قضية شحنة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء الخمس، وقررا تشكيل لجنة مشتركة تركية ليبية لمتابعة سير التحقيق في القضية».

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