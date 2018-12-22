تحقيق ليبي-تركي مشترك في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بميناء الخمس

جانب من لقاء السراج وأوغلو (حكومة الوفاق)

أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بـ«انزعاجه الشديد» فيما يخص شحنة الأسلحة التي تم ضبطها الأيام الماضية في ميناء الخمس، والقادمة من تركيا، مؤكدًا على ضرورة كشف حقيقة الأمر ومن كان وراء هذا الفعل.

اقرأ أيضًا: ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها

جاء ذلك خلال لقاء السراج أوغلو الذي وصل صباح اليوم إلى طرابلس في زيارة عمل إلى ليبيا، على رأس وفد من كبار مسؤولي الحكومة التركية.

ووفق ما نقل الحساب الرسمي لحكومة الوفاق على «فيسبوك»، أكد الوزير التركي تفهمه لموقف السراج، وأكد أن الحكومة التركية ترفض هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة أو نهج الدولة التركية. واتفق الجانبان على فتح تحقيق مشترك عاجل لبحث ملابسات الحادثة وكشف المتورطين.

وقال رئيس لجنة تسيير إدارة ميناء الخمس محمد القويري، في تصريحات سابقة اليوم، إن نيابة المدينة تحقق حاليًا في قضية شحنة الأسلحة التركية، موضحًا أنها كانت موردّة لشركة خاصة، وتحوي أسلحة ومتفجرات صوتية فقط.

وفيما أضاف القويري أن القانون الليبي يُجرم توريد الأسلحة الصوتية، لإمكانية استخدامها بإضافة بعض التعديلات عليها، قال لـ«بوابة الوسط» إن الأسلحة المضبوطة شملت حاويتين؛ إحداهما تحتوي على مسدسات صوت 5 مل، وأخرى تحوي متفجرات صوتية.

اقرأ أيضًا: بعثة الأمم المتحدة: فريق أممي سيحقق في وصول شحنة أسلحة إلى ليبيا

وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري ضبطت الثلاثاء الماضي حاويتين تحتو يان على شحنة أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، أثناء إجراءات تفتيشها بالرصيف.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.

جانب من لقاء السراج وأوغلو (حكومة الوفاق)