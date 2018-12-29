بالصور.. اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 29 ديسمبر 2018, 10:50 مساء
فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان غات السياحي الدولي. (بوابة الوسط)

اُختُتمت اليوم السبت فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان غات السياحي الدولي التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني خيضر بشير مالك.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان غات، سالم التهامي لـ«بوابة الوسط» إن المهرجان شهد عدة فقرات ثقافية وفنية ومعارض للمقتنيات الشعبية وسباق المهاري وألعابًا شعبية في مناطق غات والبركت، إلى جانب ندوات حول تاريخ ليبيا القديمة وأطلس ليبيا.

وأضاف التهامي أن الدورة الـ24 لمهرجان غات السياحي الدولي شهدت حضورًا شعبيًّا كبيرًا من مختلف مناطق ليبيا، إلى جانب عدد من المصورين الليبين المحترفين.

يشار إلى أن الدورة الأولى لمهرجان غات السياحي الدولي انطلقت فى العام 1995 وكانت بمبادرة من مدير شركة غات للسياحة الراحل أحمد يحيى، قبل اعتماد المهرجان رسميًّا من قبل الهيئة العامة للسياحة.

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