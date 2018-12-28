العثور على جثة مفصولة الرأس بمنطقة تمسكت جنوب غرب درنه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 09:03 مساء

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أحد أعضاء قسم البحث الجنائي درنه (سابقًا) بمنطقة تمسكت جنوب غرب المدينة شرق البلاد، امس الخميس.

وقالت مصادر محليه وطبية  من درنه لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعه، إن «أثناء انتشار الدوريات الأمنية من قبل الجهات المختصة لتمشيط المنطقة،عثر على الجثة مفصولة الرأس عن الجسد والدماء لا تزال في المكان».

وأوضحت المصادر، أنه «جرى نقل الجثة والرأس الى مستشفى الهريش بالمدينة للتعرف على هوية، واتضح بإنها تعود للشاب سند الجازوي حد أعضاء قسم البحث الجنائي درنه (سابقًا)، وتم التحفظ عليه في قسم المشرحة وعرضة على الطب الشرعي وإتخاذ الاجراءات القانونية حياله».

ورجحت المصادر ذاتها، على أن «عملية القتل والذبح من الإرهابيين الذين تمكنوا من الفرار من محاور القتال بمنطقة المدينة القديمة وسط درنه، وتختبئ هذه الخلايا النائمة لغرض زعزعه الأمن والأستقرار في المدينه، وبث الخوف والرعب بها».

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