تعليق الدراسة في طبرق غدا الخميس بسبب الأمطار الغزيرة

متطوعون يحاولون تصريف مياه الأمطار من شوارع طبرق. (الإنترنت)

أعلن مسؤول قطاع التعليم في بلدية طبرق، سالم جواد اليوم الأربعاء، أن يوم الغد الخميس عطلة في كافة المؤسسات التعليمية بالبلدية بسبب هطول الأمطار الغزيرة وانسداد الطرق الرئيسية وتعثر عملية السير بالمركبة الآلية في شوارع المدينة.

أغلقت الأمطار الغزيرة التي شهدتها طبرق منذ فجر اليوم الأربعاء أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة، فيما لا يزال مقر شركة المياه والصرف الصحي طبرق مغلقا بسبب اعتصام موظفيها من جهة وإغلاق أصحاب الأرض التي تقع عليها الشركة من جهة أخرى.

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وطالب المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» المتطوعين والدفاع المدني بضرورة التدخل لفتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.

وتنادى بعض المتطوعين بمدينة طبرق بالمساعدة وبمجهودات شخصية في تسليك عدد من غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة المركبات والسير.