بسبب الإبل الطليقة... إصابة مسؤول بشركة نفطية في حادث سير شرق مرسى البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 08:35 مساء
سيارة المسؤول في موقع الحادث على الطريق السريع شرق مرسى البريقة. (الإنترنت)

أصيب مسؤول بإحدى الشركات النفطية بجروح بليغة جراء اصطدام سيارته بإحدى الإبل الطليقة أثناء سيره على الطريق السريع على بعد 20 كلم شرق منطقة مرسى البريقة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن مدير إدارة الخدمات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز فتحي علي خليفة كان يقود سيارة نوع «تويوتا كورولا» واصطدم بإحدى الإبل الطليقة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وأضاف المقريف إلى أن المصاب أحد سكان منطقة البريقة، مشيرا إلى أنه نقل إثر الحادث إلى مستشفى منطقة مرسى البريقة لتلقي العلاج اللازم وجرى تحويله إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي لكن نتيجة لإصابته البليغة نقل إلى مستشفى الجلاء للحوادث في مدينة بنغازي لاستكمال العلاج.

يشار إلى أن الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومنطقة البريقة يعتبر من أخطر الطرق نظرًا كونه طريقا فرديا بالإضافة إلى ترك بعض المواطنين المواشي ترعى بمفردها بدون راعٍ يراقبها مما تسبب في عدد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها عدد كبير من مستعملي الطريق الذي أطلق عليه «طريق الموت» الذي لم تلتفت إليه أي من الحكومات بشكل جدي وتنهي مأساة تمتد لسنوات طويلة.

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