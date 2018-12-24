حالة الطقس اليوم الإثنين 24 من ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 11:43 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي يتمركز شمال الجزائر.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية على أغلب مناطق ليبيا.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خصوصًا على المناطق الجبلية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقع تسجيلها بين درجتين وخمس درجات مئوية، وبين خمس وعشر درجات مئوية على باقي المناطق، حسب النشرة.

وأشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة متوقعة اليوم على بعض مناطق الخليج، وعلى بعض مناطق الجبل الأخضر غدًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي