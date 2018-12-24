حالة الطقس اليوم الإثنين 24 من ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي يتمركز شمال الجزائر.

وذكرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية على أغلب مناطق ليبيا.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خصوصًا على المناطق الجبلية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقع تسجيلها بين درجتين وخمس درجات مئوية، وبين خمس وعشر درجات مئوية على باقي المناطق، حسب النشرة.

وأشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة متوقعة اليوم على بعض مناطق الخليج، وعلى بعض مناطق الجبل الأخضر غدًا.