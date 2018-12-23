إجراء 20 عملية قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي خلال ديسمبر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 23 ديسمبر 2018, 08:01 مساء
فريق العمليات الخاصة بالقسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

تمكن الفريق الطبي بقسم عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي من إجراء 20 عملية قسطرة قلبية خلال شهر ديسمبر الجاري ما بين تشخيصية وعلاجية، بحسب ما أعلنت المسؤول الإعلامي بالمركز معتز الحاسي.

وقال الحاسي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن العمليات الجراحية أجريت بحضور إستشاري أمراض القلب الدكتور عبدالهادي الكاديكي وبمشاركة أطباء القسم وهم الدكتور أحمد سحنون والدكتور عادل سعيد والدكتور أسامة الياسين.

وأضاف الحاسي أن قرار وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بتوطين العلاج في الداخل «ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء والمصاريف على المواطنين من خلال إجراء العمليات الخاصة بالقسطرة القلبية في القطاع العام داخل الدولة بدل أن يتكبد المصاريف خارج الدولة ويكلف نفسه الآلآف».

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية الحكومية وجرى إفتتاحه عام 2000 وتصل سعته السريرية إلى 400 سرير.

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