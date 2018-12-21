مصدر: وزير الخارجية التركي يصل طرابلس السبت المقبل

أكد مصدر مطلع أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيصل إلى العاصمة طرابلس يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعه، إن الوزير التركي سيناقش «دعم العملية السياسية والغاء التأشيرة وإرجاع الشركات التركية للعمل في ليبيا خلال الأجتماع أيضًا»

يذكر أن القيادة العامة، طالبت في بيانها الأربعاء الماضي ، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة تركيا، و«فتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية بخرقها قرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 ».

القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا

وقالت القيادة العامة إنها تبعت بـ«قلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا».