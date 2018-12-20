الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس

كشف المتحدث الرسمي بإسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي حسين الماقوري، تفاصيل ضبط حاويتين محملة بـ«طلقات مسدس ومسدسات وبنادق صيد» في ميناء الخمس البحري.

وقال الماقوري لـ«بوابة الوسط» الخميس، «بناء على معلومات واردة وبالتنسيق بين مركز جمرك ميناء الخمس البحري وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس، تم تنزيل الحاويتين من الباخره وأبلاغ النيابة العامة، وأخذ الأذن بالتفتيش بحضورهم».

وأضاف: «جرى تشكيل لجنه فورًا وبلاغ كافة الأجهزة الأمنية بالخمس بحكم أن الشحنه تحوي على أسلحة وطلقات، بالرغم من أن كامل الأختصاص والصلاحيات لمركز جمرك ميناء الخمس البحري، ولكن لآن الموضوع يمس الأمن القومي تم أبلاغهم، وبحضورهم تم فتح الحاويتين».

ولفت الماقوري، إلى أن «الحاوية الأولى تحوي على 2 مليون و518 الف طلقة مسدس 9 ملم، والحاوية الثانية تحوي على 2144 مسدس تركي و 179 بندقية صيد».

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وأكد الماقوري على أنه جرى «سحب العينات من الشحنه بحضور النيابة العامة وتسليمها إلى مركز الخبرة القضائية، وفي انتظار تقرير العينات وسيتم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمه».