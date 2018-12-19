سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 06:55 مساء
أكد الناطق باسم الكتيبة «30 مشاة خفيف» الرائد صالح محمد لـ«بوابة الوسط» إعادة فتح حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد مساء اليوم الأربعاء، وتسوية الأزمة التي تسببت في إغلاق الحقل ووقف الإنتاج والتي من بينها رواتب عناصر الحماية.
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