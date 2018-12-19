مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط أشخاص يتاجرون بقطع أثرية

القطع الثرية التي ضبطت بحوزة المتهمين. (صفحة مديرية أمن صبراتة على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون بالاتجار في القطع الأثرية التي تعود لبعض الحضارات في ليبيا وهم «في حالة تلبس».

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تمكن مساء اليوم الأربعاء رجال البحث الجنائي صبراتة من إعداد كمين محكم تمكنوا من خلاله ضبط مجموعة أشخاص يقومون بالاتجار في القطع الأثرية وهم في حالة تلبس».

وأكدت مديرية أمن صبراتة «اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين»، ونوهت إلى أن «التحقيقات مازالت مستمرة للقبض على باقي الخلية». وأشادت بـ«رجال وحدة التحري بقسم البحث الجنائي صبراتة».