تفعيل دور بعثة الاتحاد الأوروبي الأمنية في ليبيا

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تفعيل دور البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها (يوبام – ليبيا) لتصبح مهمة مدنية وأمنية وعسكرية متكاملة بعد أن اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بالخصوص.

وينص قرار المجلس الأوربي على تكليف البعثة بتقديم الدعم الفعال للسلطات الليبية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

وتم تكليف البعثة حتى الآن بالتخطيط للقيام بمهمة مدنية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السلطات الليبية مستقبلًا. ومن المقرر أن تستمر الولاية المعدلة للبعثة حتى 30 يونيو 2020.

كما خصص المجلس الأوروبي ميزانية قدرها 61.6 مليون يورو للفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020، من أجل تحقيق أهداف مهمة (يوبام – ليبيا) التي تتمثل في مساعدة ليبيا على بناء القدرات في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

وتقدم البعثة المشورة للسلطات الليبية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الحدود وتدعم بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين السلطات الليبية المعنية. كما ستقوم البعثة بإدارة وكذلك تنسيق المشاريع المتعلقة بولايتها.

وتستجيب مبادرة (يوبام - ليبيا) وفق الاتحاد الأوروبي لطلب السلطات الليبية وهي جزء من النهج الشامل للاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال إلى ليبيا الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة. وتتعاون البعثة المدنية بشكل وثيق مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتساهم فيها.

ويقع مقر البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا في العاصمة طرابلس ورئيسها هو الإيطالي فينتشينزو تاجليافري، وعملت حتى الآن من تونس.