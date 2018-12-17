«الرقابة الإدارية» تحصل على منصب أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 12:29 مساء
وفد ليبيا خلال مشاركته في اجتماع منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة. (بوابة الوسط)

حصلت ليبيا على منصب رئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة لشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للمنظمة في الفترة بين 27 و30 نوفمبر الماضي في العاصمة الرواندية (كيجالي).

وتنافست الدول الأعضاء على شغل هذه المقاعد، لما لهذه المناصب دور فني مهم في متابعة الاختصاصات التي تضطلع بها هذه المنظمة في مجال القانون والرقابة الحديثة.

وترأس الوفد الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف سليمان الشنطي، ومدير مكتب التدريب والتعاون الدولي بالهيئة، وبحضور القائم بالأعمال بالوكالة للسفارة الليبية.

يشار إلى أن حصول ليبيا على هذا المقعد يعد تتويجًا وفوزًا دبلوماسيًا ومهنيًا، وحضورًا فاعلاً على المستويين الدولي والإقليمي.

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