«داخلية الوفاق» تتوعد بملاحقة المعتدين على نيابة ومحكمة العزيزية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حماية القضاء وأعضاء النيابة وملاحقة ومحاسبة كل من يتطاول على السلطة القضائية، وذلك في رد فعل على اعتداء أحد المسلحين على مقر النيابة والمحكمة بمدينة العزيزية للإفراج عن أحد المتهمين بالاعتداء على كلية التربية.



وشددت في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه على «ضرورة القبض على المتهجم وتقديمه للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

وأعربت الوزارة عن شكرها أعضاء الهيئات القضائية بنيابة ومحكمة العزيزية، لرفضهم الانصياع والتهديد من قبل العصابات الإجرامية تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون.

وتعرّض قاضي محكمة العزيزية نوري صوان، ومدير النيابة عبدالمنعم السهلي في جلسة محاكمة الخميس لاعتداء على يد أحد أقارب شخص متهم بالاعتداء على عميد كلية التربية بالعزيزية.

ونظم قضاة ووكلاء نيابة ومحامون، صباح أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس، تنديدًا بهذا الاعتداء.